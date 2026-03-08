TEMAS DE HOY:
Policial

Aprehendieron a madre y padrastro por la muerte de un niño en Cotoca

La madre y el padrastro del menor permanecen aprehendidos mientras el Ministerio Público prepara la imputación formal y pedirá su detención preventiva en la audiencia de medidas cautelares.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

07/03/2026 21:01

Padre biológico pide justicia por la muerte de su hijo de un año en Cotoca
Santa Cruz, Bolivia

El Ministerio Público confirmó la aprehensión de la madre y del padrastro de un bebé de un año y cuatro meses que murió en el municipio de Cotoca, Santa Cruz. Ambos deberán responder ante la justicia por el presunto delito de infanticidio.

El abogado Víctor Chávez, quien representa al padre biológico del menor, explicó que el caso salió a la luz cuando la madre llevó al niño a un centro de salud, donde el personal médico detectó signos de violencia y alertó de inmediato a la Policía y a la Defensoría de la Niñez.

“En un inicio la mamá llevó al bebé a un centro de salud. Los médicos, al ver la situación, llaman a la Policía y a la Defensoría del Menor, momento en el que es aprehendida la madre biológica y también su nueva pareja”, señaló Chávez.

Según las primeras investigaciones del Ministerio Público y de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), la madre de 20 años y el padrastro de 27 permanecen en calidad de aprehendidos, acusados de haber golpeado al menor hasta provocarle la muerte.

El abogado indicó que este domingo se realizará la audiencia de medidas cautelares, donde la Fiscalía solicitará la detención preventiva de ambos implicados.

“Hay suficientes elementos para demostrar la probabilidad de autoría por los hematomas que presenta el menor”, afirmó Chávez.

La defensa del padre biológico, que radica en el Beni, pidió que el caso sea sancionado con todo el peso de la ley y que se determine la responsabilidad de todas las personas involucradas en la muerte del niño.

