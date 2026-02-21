La justicia determinó detención preventiva en el penal de Centro de Rehabilitación Santa Cruz (Palmasola) para el tío político de Yuvinka, la niña de 8 años víctima de infanticidio en el municipio de La Guardia.

La decisión fue asumida en audiencia cautelar, luego de que el Ministerio Público presentara los resultados periciales de ADN que identifican al imputado como autor del delito de infanticidio y violación de infante.

El fiscal departamental, Alberto Zeballos, informó que un papel higiénico hallado en la escena del crimen fue el indicio determinante para esclarecer el caso.

“Tenemos identificado al tío político como el autor y responsable de este hecho de infanticidio, así como violación de infante”, declaró en conferencia de prensa.

Durante la investigación se tomaron muestras de sangre a cinco personas del entorno cercano, entre ellas el padre, el tío y el cuñado de la menor. Tras la comparación científica, la Fiscalía concluyó que el tío político es el responsable del hecho.

El imputado hizo uso de su derecho constitucional a guardar silencio durnate su audiencia de medidas cautelares.

