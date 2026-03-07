Permisos vehiculares para el 22 de marzo serán digitales y sin costo: conoce los plazos

A través de este sistema, instituciones públicas, empresas privadas y ciudadanos que necesiten movilizarse durante la jornada electoral podrán gestionar su autorización de forma digital y gratuita, evitando filas y trámites presenciales.

La medida forma parte de la planificación operativa del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) para garantizar el cumplimiento de la restricción vehicular que rige el día de votación, sin afectar servicios esenciales ni actividades estratégicas.

¿QUIÉNES PUEDEN SOLICITAR EL PERMISO?

El TSE otorgará autorizaciones de alcance nacional a entidades como los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Tribunal Constitucional Plurinacional, además de Fuerzas Armadas, Policía Boliviana y misiones diplomáticas.

También podrán acceder organismos internacionales acreditados, como las misiones de observación electoral que supervisarán el desarrollo de los comicios, organizaciones políticas nacionales y medios de comunicación internacionales.

Por su parte, los Tribunales Electorales Departamentales (TED) emitirán permisos dentro de su jurisdicción para:

Autoridades departamentales y municipales

Instituciones públicas

Empresas privadas vinculadas a sectores estratégicos

Servicios de seguridad, telecomunicaciones y transporte

Hotelería, radiotaxis y funerarias

Personas naturales o colectivas con justificación excepcional

REQUISITOS PARA EL TRÁMITE

La solicitud digital deberá incluir:

Nota firmada de justificación

Fotocopia del RUAT del vehículo

Licencia de conducir vigente

En los casos excepcionales, la solicitud deberá estar dirigida a la Presidencia del TSE e incluir los datos completos del vehículo y del conductor.

¿QUIÉNES NO NECESITAN PERMISO?

Están exentos de tramitar autorización:

Servidores del TSE y los TED

Notarios electorales

Vehículos oficiales de Policía, Bomberos y Fuerzas Armadas

Ambulancias públicas y privadas

Vehículos de emergencia municipal

Personal de prensa acreditado

En estos casos, bastará presentar la credencial institucional vigente.

ENTREGA DE PERMISOS

Una vez aprobadas las solicitudes, los permisos serán entregados en las oficinas de los tribunales electorales departamentales, en fechas que serán comunicadas oficialmente por el Órgano Electoral.

La restricción vehicular durante la jornada electoral busca preservar el orden público y facilitar el traslado de material electoral, jurados y personal operativo.

En procesos anteriores, la alta demanda generó largas filas para obtener estos permisos. Con la digitalización del trámite, el OEP busca reducir tiempos, mejorar el control administrativo y transparentar la entrega de autorizaciones.

La habilitación de este sistema se enmarca en el calendario electoral de las subnacionales 2026, en las que se elegirán gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes y concejales en todo el país.

