TEMAS DE HOY:
Droga MALA PRAXIS Golpe al narcotráfico

26ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Uno decide

Permisos vehiculares para el 22 de marzo serán digitales y sin costo: conoce los plazos

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilitará en los próximos días una plataforma virtual para solicitar permisos de circulación vehicular con miras a las elecciones subnacionales del 22 de marzo de 2026.

Silvia Sanchez

07/03/2026 10:22

Permisos vehiculares para el 22 de marzo serán digitales y sin costo: conoce los plazos. Foto referencial.
Bolivia

Escuchar esta nota

A través de este sistema, instituciones públicas, empresas privadas y ciudadanos que necesiten movilizarse durante la jornada electoral podrán gestionar su autorización de forma digital y gratuita, evitando filas y trámites presenciales.

La medida forma parte de la planificación operativa del Órgano Electoral Plurinacional (OEP) para garantizar el cumplimiento de la restricción vehicular que rige el día de votación, sin afectar servicios esenciales ni actividades estratégicas.

¿QUIÉNES PUEDEN SOLICITAR EL PERMISO?

El TSE otorgará autorizaciones de alcance nacional a entidades como los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Tribunal Constitucional Plurinacional, además de Fuerzas Armadas, Policía Boliviana y misiones diplomáticas.

También podrán acceder organismos internacionales acreditados, como las misiones de observación electoral que supervisarán el desarrollo de los comicios, organizaciones políticas nacionales y medios de comunicación internacionales.

Por su parte, los Tribunales Electorales Departamentales (TED) emitirán permisos dentro de su jurisdicción para:

  • Autoridades departamentales y municipales

  • Instituciones públicas

  • Empresas privadas vinculadas a sectores estratégicos

  • Servicios de seguridad, telecomunicaciones y transporte

  • Hotelería, radiotaxis y funerarias

  • Personas naturales o colectivas con justificación excepcional

REQUISITOS PARA EL TRÁMITE

La solicitud digital deberá incluir:

  • Nota firmada de justificación

  • Fotocopia del RUAT del vehículo

  • Licencia de conducir vigente

En los casos excepcionales, la solicitud deberá estar dirigida a la Presidencia del TSE e incluir los datos completos del vehículo y del conductor.

¿QUIÉNES NO NECESITAN PERMISO?

Están exentos de tramitar autorización:

  • Servidores del TSE y los TED

  • Notarios electorales

  • Vehículos oficiales de Policía, Bomberos y Fuerzas Armadas

  • Ambulancias públicas y privadas

  • Vehículos de emergencia municipal

  • Personal de prensa acreditado

En estos casos, bastará presentar la credencial institucional vigente.

ENTREGA DE PERMISOS

Una vez aprobadas las solicitudes, los permisos serán entregados en las oficinas de los tribunales electorales departamentales, en fechas que serán comunicadas oficialmente por el Órgano Electoral.

La restricción vehicular durante la jornada electoral busca preservar el orden público y facilitar el traslado de material electoral, jurados y personal operativo.

En procesos anteriores, la alta demanda generó largas filas para obtener estos permisos. Con la digitalización del trámite, el OEP busca reducir tiempos, mejorar el control administrativo y transparentar la entrega de autorizaciones.

La habilitación de este sistema se enmarca en el calendario electoral de las subnacionales 2026, en las que se elegirán gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes y concejales en todo el país.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:00

Detective conan

11:00

El chavo

12:00

El chapulin colorado

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:00

Detective conan

11:00

El chavo

12:00

El chapulin colorado

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD