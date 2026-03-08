Dos jóvenes fueron víctimas de un intento de robo en el primer anillo y avenida Cañoto, en pleno centro de Santa Cruz. Según el relato de las afectadas, dos sujetos se les acercaron mientras esperaban transporte público y aprovecharon un momento de distracción para intentar arrebatarles sus pertenencias.

Las víctimas contaron que los antisociales se acercaron con el pretexto de felicitarlas por el Día de la Mujer, pero de inmediato uno de ellos la sujetó por la cintura para intentar quitarle el teléfono celular.

“Nosotras estábamos esperando micro para irnos a nuestras casas y dos sujetos se nos acercan felicitándonos por el Día de la Mujer. A mí me agarró de la cintura y como tenía mi celular ahí, me lo arrebató”, relató una de las jóvenes afectadas.

La víctima aseguró que reaccionó rápidamente y logró recuperar su teléfono, aunque el delincuente la amenazó con un estilete antes de intentar huir del lugar.

“Sí me lo arrebató, pero reaccioné y se lo logré quitar. Luego se alejó y me amenazó con un estilete”, contó.

Minutos después, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) llegaron al lugar y lograron aprehender a los sospechosos, quienes fueron trasladados a dependencias policiales para continuar con las investigaciones.

Las jóvenes pidieron mayor presencia policial en la zona, señalando que los delincuentes actuaron por sorpresa mientras estaban vestidos de negro. Asimismo, agradecieron la rápida intervención policial que permitió recuperar el celular sustraído.

“Que haya más policías, porque nos agarraron por sorpresa. Por suerte ellos llegaron y lograron someter a los delincuentes”, manifestaron.

El caso se encuentra en investigación mientras se determina la situación legal de los aprehendidos.

Mira la programación en Red Uno Play