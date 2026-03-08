Intento de infanticidio: niña de 11 años necesita ayuda, una infidelidad será la causa

El padre de los tres menores víctimas de tentativa de infanticidio en la ciudad de El Alto hizo un llamado urgente a la población para ayudar a cubrir los gastos médicos de su hija mayor, de 11 años, quien permanece en terapia intensiva en el Hospital del Norte tras haber ingerido veneno y sufrir cortes en las muñecas.

El dramático caso ocurrió el sábado cerca del mediodía en la zona Huayna Potosí, donde tres hermanitos, una niña de 11 años, otra de 5 y un niño de 4 años, fueron trasladados de emergencia al hospital luego de que presuntamente consumieran órganos fosforados y presentaran heridas en las manos y muñecas.

Pide ayuda para medicamentos

El padre explicó que atraviesa una situación económica difícil porque algunos medicamentos no están cubiertos totalmente por el seguro de salud, especialmente los que necesita la niña mayor, cuyo estado es el más delicado.

“Mi hija está en terapia intensiva… los dos menores están en recuperación”, señaló con preocupación.

El hombre explicó que actualmente no cuenta con recursos porque la madre de los menores habría abandonado la vivienda llevándose el dinero de la familia y documentos importantes, dejándolo sin medios para afrontar los gastos médicos.

Por ello pidió ayuda solidaria de la población para continuar con el tratamiento de sus hijos.

Número de contacto para ayuda: 73586217

Revela posible conflicto previo

Durante su testimonio, el padre también reveló que un día antes del hecho descubrió una presunta infidelidad de su pareja, situación que, según dijo, fue el único problema que habían tenido recientemente.

“Solo descubrí una infidelidad de parte de ella un día antes… pero no discutimos”, afirmó.

El hombre explicó que el día del hecho salió a trabajar en la mañana y dejó a los niños en la casa junto a su madre. Horas después fue alertado de lo sucedido y encontró a sus hijos hospitalizados.

Madre es buscada por la Policía

Según la denuncia, la mujer habría abandonado el domicilio tras el hecho, llevándose dinero, documentos de la casa, del vehículo y documentos personales de la familia.

Las autoridades activaron un operativo para dar con su paradero y esclarecer este caso que es investigado como tentativa de infanticidio.

Mientras tanto, los tres menores continúan internados y la familia espera la recuperación de la niña de 11 años, cuyo estado sigue siendo crítico.

