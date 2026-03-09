TEMAS DE HOY:
Infanticidio Atraco Bolivianos detenidos en Chile

Tendencias

“Los 15 del millón de dólares”: celebración con Belinda y J Balvin se vuelve tendencia en redes

La celebración de Mafer en Villahermosa, Tabasco, México, incluyó alfombra roja, artistas invitados y una producción que generó miles de reacciones en redes.

Silvia Sanchez

09/03/2026 9:20

Fiesta de XV con Belinda y J Balvin se vuelve tendencia en redes. Imagen captura.
México

Una fiesta de 15 años celebrada en Villahermosa, México, se convirtió en un fenómeno viral luego de que videos y fotografías del evento comenzaran a circular masivamente en redes sociales debido al impresionante despliegue de producción y la presencia de reconocidas figuras del espectáculo.

La celebración, protagonizada por una joven llamada Mafer, incluyó alfombra roja, iluminación profesional, cámaras y una escenografía digna de un gran show, lo que rápidamente captó la atención de miles de usuarios en internet.

Celebridades y espectáculo

Entre los invitados destacaron varias figuras del entretenimiento. La cantante Belinda sorprendió al interpretar “Las Mañanitas” para la quinceañera, mientras que el artista juvenil Xavi también participó en el evento.

La conducción estuvo a cargo de la presentadora de televisión Galilea Montijo, y uno de los momentos más comentados de la noche fue la aparición del reguetonero colombiano J Balvin, quien animó la celebración.

 

 

La combinación de celebridades, música y una producción de gran nivel provocó que los videos del evento se viralizaran rápidamente en redes sociales. En pocas horas, los clips superaron las cien mil reproducciones y generaron miles de comentarios.

Muchos internautas incluso bautizaron el evento como “los 15 del millón de dólares”, en referencia al supuesto costo de la fiesta y al nivel de lujo mostrado durante la celebración.

