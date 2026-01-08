Solo el 50% de micros opera en Santa Cruz por decisión de los dueños, denuncian choferes

Los choferes de micro expresaron su rechazo a cualquier incremento del pasaje urbano mientras no se mejore el sistema de transporte público en la capital cruceña. Así lo manifestó Jhonny Contreras, dirigente de los choferes asalariados, quien además denunció decisiones unilaterales tomadas por los dueños de los micros que afectan tanto a trabajadores como a pasajeros.

Contreras informó que, desde el día de ayer, por instrucción directa de los propietarios y su representante, se determinó que este miércoles solo circulen los micros con números internos impares, dejando fuera de servicio a los que terminan en par. Esta medida provoca que únicamente el 50% del parque automotor esté operando en el municipio más grande del país.

“Queremos anunciarle a toda la población cruceña y a nuestros estimados pasajeros que esta decisión escapa totalmente a la voluntad de los choferes”, señaló el dirigente, quien ofreció disculpas a los usuarios por los inconvenientes generados.

Respecto al posible incremento del pasaje a Bs 4,60 o Bs 4,80, Contreras fue enfático al señalar que los choferes no están de acuerdo con ningún aumento. “Nunca vamos a estar de acuerdo con que se incremente un solo centavo, porque no beneficia ni a los pasajeros ni a nosotros”, afirmó, remarcando que los conductores no cuentan con un sueldo fijo y dependen exclusivamente de lo que logran recaudar día a día.

El dirigente explicó que cuando se acatan paros o suspensiones del servicio, los choferes son los más afectados, ya que pierden su ingreso diario. “El chofer también es padre de familia y cuando no trabaja, no puede llevar el pan de cada día a su casa”, sostuvo.

Actualmente, la tarifa se mantiene en Bs 3, conforme a lo anunciado por el municipio. Sin embargo, Contreras recordó que, durante una sesión del Concejo Municipal, el Colegio de Economistas de Santa Cruz presentó un estudio posterior al Decreto 5503, en el que se establece que el pasaje debería costar Bs 2,80.

En ese marco, los choferes reiteraron su propuesta de aplicar una tarifa diferenciada por anillos. Según Contreras, las líneas que operan en los primeros cuatro anillos deberían volver a una tarifa de Bs 2, ya que son altamente rentables.

Asimismo, reveló que los choferes deben entregar diariamente hasta Bs 1.350 líquidos a los dueños de los micros y que, además, el combustible corre por cuenta del conductor. “El dueño no paga el combustible, lo pagamos nosotros. Por eso, que no les preocupe a ellos el alza del combustible”, indicó.

