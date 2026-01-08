Se negó a ceder su asiento en primera clase a un niño y estalló la polémica

Una mujer se volvió viral en redes sociales luego de relatar una incómoda situación vivida durante un vuelo, cuando un miembro de la tripulación le pidió que cediera su asiento en primera clase para que un niño pudiera viajar junto a su familia.

La protagonista del video es Sabra, una mujer de origen turco que vive en Estados Unidos, quien compartió la experiencia en su cuenta de TikTok @lifewithdrsab, donde el clip superó 1,7 millones de “me gusta” y alcanzó casi 18 millones de visualizaciones.

“¿Habrías cedido tu asiento?”, planteó Sabra a sus seguidores, abriendo un debate que rápidamente se viralizó.

“No soy un ser humano terrible”

En el video, Sabra explicó que finalmente la aerolínea encontró otra solución, por lo que el niño no terminó ocupando su asiento. Además, aclaró un detalle clave:

“No soy un ser humano terrible. Además, el niño tenía como 13 años”, señaló.

Según contó, el pedido implicaba que ella se trasladara a clase turista, algo que decidió no aceptar.

El debate en redes: ¿egoísmo o derecho?

El video generó miles de comentarios y reacciones. Uno de los mensajes más destacados decía:

“Nunca cambies de asiento a menos que te den uno mejor. La mala planificación de otros no es culpa tuya”.

Sabra reaccionó positivamente a ese comentario y a muchos otros que respaldaban su postura, aunque no respondió directamente, limitándose a dar “me gusta” a las opiniones a favor.

Otra usuaria escribió:

“Como mamá, es responsabilidad de los padres planificar. Viajé por Europa con mi hijo pequeño y nadie tuvo que mudarse”.

Ese comentario también recibió la aprobación de la tiktoker.

La mayoría apoyó su decisión

Entre los más de 8.000 comentarios, la mayoría coincidió en que nadie está obligado a ceder un asiento, especialmente si se trata de una categoría superior pagada con antelación.

Muchos usuarios señalaron que aceptarían el cambio solo si se les ofreciera un asiento mejor o un reembolso total del pasaje, mientras que otros apuntaron directamente a la aerolínea por permitir una mala asignación de asientos.

