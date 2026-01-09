Segip amplía horarios en Santa Cruz ante alta demanda de licencias y cédulas

El Servicio General de Identificación Personal (Segip) anunció la ampliación de horarios de atención en sus oficinas de Santa Cruz, como respuesta al incremento en la demanda de trámites de licencias de conducir y cédulas de identidad.

El director departamental del Segip, Pablo Lijeron, informó que las oficinas comenzarán a atender desde las 5:00 de la mañana hasta las 16:00, garantizando la atención a todas las personas que se encuentren dentro de las instalaciones al momento del cierre.

Lijeron precisó que quienes deseen tramitar su licencia de conducir deben presentar los requisitos habituales, entre ellos el examen médico, el certificado de antecedentes de tránsito y el comprobante de pago realizado en el banco correspondiente.

Duplicados por pérdida

En casos de pérdida de licencias vigentes, los ciudadanos podrán realizar el trámite de duplicado de forma inmediata a través de los cajeros automáticos habilitados, ubicados en Viru Viru y en la zona céntrica, específicamente en San Aurelio y Segundo Anillo.

Alta demanda de trámites

Durante los últimos días, el Segip atendió en promedio cerca de 1.000 personas por día en trámites de licencias de conducir. En el caso de las cédulas de identidad, la atención diaria osciló entre 2.000 y 2.600 personas, dependiendo de la demanda.

Las oficinas habilitadas para estos trámites incluyen Mutualista, Indana, Ciudad Satélite, Cotoca, Plan 3000, la Villa, además de otras instalaciones en la capital cruceña.

Con estas medidas, el Segip busca agilizar la atención y reducir las largas filas, señaló el director departamental.

