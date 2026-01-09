Cientos de camiones varados por bloqueos con piedras y palos en Epizana

Una escena crítica se vive en Epizana, en la ruta que conecta Cochabamba con el sur del país, donde cientos de camiones y buses de pasajeros permanecen varados debido a los bloqueos instalados por sectores movilizados.

Según los reportes desde el lugar, los movilizados cerraron completamente la vía utilizando palos y una gran cantidad de piedras, lanzadas directamente sobre la carretera para impedir el paso de los motorizados.

La situación obligó a muchos viajeros a descender de los buses y caminar largos tramos para realizar transbordos y continuar su recorrido, exponiéndose al cansancio y a condiciones peligrosas en plena carretera.

La carretera antigua hacia Santa Cruz, que además conecta con Sucre y el sur del país, presenta sectores con una verdadera “alfombra de piedras”, lo que imposibilita la circulación vehicular y aumenta el riesgo de accidentes.

Transportistas y pasajeros expresaron su molestia y preocupación, mientras la ruta permanece totalmente intransitable y sin una solución inmediata a la vista.

