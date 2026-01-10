Hijo del exministro Montaño cuestiona aprehensión: "No hubo notificación"

Familiares del exministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, llegaron este viernes al aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, desde donde la exautoridad será trasladada a la ciudad de La Paz.

La exautoridad debe responder a una denuncia en su contra por presuntos hechos de corrupción relacionados con la construcción de la carretera El Sillar, en el departamento de Cochabamba.

“Estamos aquí como familia presentes para mostrarle apoyo a mi padre. No nos hemos ido del país, estamos aquí para aprestarnos a la justicia”, declaró, mientras acompañaba el traslado de la exautoridad, quien será llevado a la ciudad de La Paz para brindar su declaración ante el Ministerio Público.

El familiar remarcó que esperan que se respete el debido proceso, asegurando que no existió notificación previa antes de la aprehensión.

“Esperamos que se cumpla el debido proceso, pese a que no lo notificaron y llegaron con una orden de aprehensión. Lo raro es que en el país se están vulnerando los derechos de los ciudadanos”, afirmó.

El hijo del exministro detalló que su padre no ofreció resistencia durante el procedimiento y que nunca se le mostró la orden de aprehensión. “No he podido comunicarme con él, pero tenemos los respaldos y haremos los descargos correspondientes", dijo.

El exministro Montaño deberá declarar ante el Ministerio Público en La Paz, en el marco de la investigación por presuntos hechos de corrupción vinculados a la construcción de la carretera El Sillar.

