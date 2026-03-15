Cuestionamientos a su pasado político y la "Patrulla Élite": Yujra responde a sus oponentes en el debate

Durante el bloque de preguntas cruzadas del debate organizado por el TSE y transmitido por Red Uno, Néstor Yujra (Patria Sol) se convirtió en el blanco de críticas por su pasado como dirigente y funcionario en diversas gestiones municipales. Ante los ataques que lo señalaban como un actor constante en las administraciones de Edgar Patana, Soledad Chapetón y Eva Copa, el candidato optó por centrar su defensa en su "capacidad de gestión" y en la radicalización de sus propuestas de seguridad.

Defensa de su trayectoria y financiamiento externo

Los candidatos Javier Tarqui (APB-Sumate) y Simón Gálvez (LIBRE) cuestionaron la coherencia de Yujra tras haber formado parte del control social y subalcaldías en gestiones pasadas. Yujra respondió desmarcándose de la "guerra mediática" y enfatizando su experiencia técnica en la fundación del Distrito 14.

"Hemos tenido la capacidad de canalizar financiamiento de la cooperación española y de Canadá para embovedados, salud y educación", afirmó, proponiendo que bajo su mando se dejará de depender exclusivamente del POA municipal, al que calificó como un "saludo a la bandera", para buscar recursos externos que conviertan a El Alto en un polo de desarrollo.

Seguridad y la polémica por la "Patrulla Élite"

La propuesta de crear una Patrulla Élite Anticrimen generó dudas legales. Eliser Roca (UPC) le consultó si planea violar la ley al crear una fuerza paralela a la Policía Boliviana. Yujra fue enfático: "Nada está hecho en piedra". Recordó que en el pasado se rompieron normativas para crear distritos municipales y aseguró que lo hará de nuevo para frenar los robos de inmuebles y vehículos.

Asimismo, se mostró a favor de la propuesta de crear una cárcel en Milluni de Tahuichi Quispe, añadiendo un matiz punitivo: "Los delincuentes tienen que trabajar para comer", sentenció, alineándose con una postura de mano dura para "erradicar la delincuencia" en la urbe.

Pulso al Gobierno y Banco Municipal

En el ámbito económico, Yujra respondió a Omar Patti (ASP) y Eynar Viscarra (SPBC) ratificando la creación del Banco Municipal de fomento. Detalló que el interés del 6% será destinado únicamente a gastos administrativos y que la entidad servirá incluso para financiar a estudiantes que no han podido concluir sus tesis o emprendimientos.

Finalmente, lanzó una advertencia al Gobierno de Rodrigo Paz: exigió el cumplimiento del "50/50" en la coparticipación tributaria. "Si el gobierno no cumple, el pueblo alteño se categorizará de rebelde para hacer cumplir lo que nos corresponde por ser la segunda ciudad más poblada de Bolivia", concluyó.

Sus respuestas:

Educación: Prometió la entrega de mochilas, deportivos y zapatos de producción local para reactivar el empleo.

Salud: Ante la pregunta sobre tecnología de Esteban Pati (NGP) , Yujra desvió la respuesta para enfatizar su área de especialidad en mejoramiento genético y la urgencia de la seguridad.

Corrupción: Negó las acusaciones de "diezmos" y aseguró que su salida de cargos anteriores se debió a persecución por defender los derechos de la ciudad.

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