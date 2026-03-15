Patrulla anticrimen y banco municipal: las propuestas de Yujra para El Alto

En el marco del debate electoral organizado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y transmitido por la Red Uno, Néstor Yujra, candidato a la Alcaldía de El Alto por la alianza Patria Sol, presentó una plataforma de gobierno basada en el control policial estricto, la fiscalización de la gestión saliente y una reforma profunda en el acceso al crédito para los sectores productivos.

Seguridad y lucha contra la corrupción

Yujra fue tajante al señalar que la seguridad es el requisito previo para cualquier otro desarrollo. Para ello, planteó la creación de la Patrulla Élite Anticrimen, unidad que definió como la "columna vertebral" de su estrategia para convertir a El Alto en la ciudad más segura del país.

En el ámbito administrativo, el candidato lanzó una de las promesas más polémicas de la jornada: la creación de un "Zar Anticorrupción". Según Yujra, la prioridad de esta figura será auditar la gestión de la actual alcaldesa, Eva Copa. "La primera tarea será investigar, procesar y meter a la cárcel a la alcaldesa y a su entorno cercano", sentenció durante su intervención.

El Banco Municipal: Un pulso al Gobierno Central

Para la reactivación económica, Yujra propone la creación del primer Banco Municipal de El Alto, una entidad financiera que otorgaría créditos con un interés anual del 6%, requisitos mínimos y plazos extendidos para artesanos, carpinteros y pequeños empresarios.

Sin embargo, esta propuesta incluye un desafío directo al Ejecutivo nacional. Yujra adelantó que, de ganar las elecciones, dará un plazo de 90 días al Ministerio de Economía para otorgar la licencia de funcionamiento a esta entidad. El candidato vinculó esta exigencia al discurso del presidente Rodrigo Paz sobre eliminar el "Estado Tranca", señalando que será la prueba de fuego para ver si el Gobierno nacional realmente apoya la reactivación económica alteña.

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