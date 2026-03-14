¡Imperdible! El show artístico de despedida que tendrá la Verde antes partir al repechaje

La selección boliviana de fútbol tendrá un show especial antes del partido amistoso frente a Trinidad y Tobago en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera. Para el duelo despedida rumbo al repechaje, dos grupos musicales amenizarán la previa y pondrán un condimento especial al ambiente previo al encuentro.

Los grupos Duende de Santa Cruz y New Bolivia Band serán los encargados de animar la previa del compromiso. Ambos cuentan con canciones emotivas dedicadas a la selección boliviana, que se hicieron más conocidas en los últimos meses tras la clasificación de Bolivia a la repesca.

Duende lanzó los temas “Vamos Bolivia” y “Vamos mi selección” en las últimas fechas de las eliminatorias, cuando la Verde peleaba palmo a palmo con Venezuela por un cupo al Mundial. Por su parte, New Bolivia Band actualizó su canción “Adelante Bolivia”, un tema icónico que sonó en 1994.

Bolivia enfrentará a Trinidad y Tobago este domingo desde las 16:00 en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, en un partido que servirá como último termómetro antes del duelo contra Surinam, programado para el 26 de marzo en Monterrey, México.

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