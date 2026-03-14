¡Espectacular! El fierrazo de Nahuel Molina terminó en un verdadero golazo

El defensor argentino Nahuel Molina fue el gran protagonista en la victoria de Atlético de Madrid por 1-0 frente a Getafe CF por la jornada 28 de LaLiga.

El campeón del mundo con Argentina recuperó el balón y sacó un potente remate desde más de 25 metros que terminó clavándose en el ángulo del arco defendido por David Soria, quien nada pudo hacer para evitar el gol.

La anotación llegó a los 8 minutos del encuentro disputado en el Estadio Metropolitano y significó el primer tanto de Molina en la actual edición de LaLiga. El lateral no marcaba desde noviembre de 2024.

El espectacular remate desató la celebración de los hinchas colchoneros y confirmó el buen momento del futbolista argentino dentro del equipo dirigido por Diego Simeone.

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