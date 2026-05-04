Transporte no asiste al diálogo; Gobierno asegura que atendió demandas

El sector del autotransporte no asistió este lunes a la reunión convocada por el gobierno. Entretanto, según el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora, señaló que se abordaron las demandas del sector y destacó que el Gobierno ha trabajado para dar respuesta a cada una de las solicitudes planteadas por los choferes.

Abastecimiento de diésel

Zamora explicó que, en cuanto al abastecimiento de combustible, se ha solucionado el problema de desabastecimiento de diésel, que fue originado por la alta demanda en el sector productivo y por el aumento global de los precios del petróleo. Además, señaló que el gobierno está tomando medidas para combatir el contrabando de diésel, lo que ha desestabilizado parcialmente el abastecimiento, pero que ya se está trabajando en ello.

Resarcimiento a vehículos

Otro tema clave tratado fue el resarcimiento de daños económicos a los vehículos afectados por problemas con la gasolina. El ministro detalló que este tema ya ha sido resuelto, y mencionó que personalmente visitó la ciudad de Santa Cruz para revisar las carpetas del autotransporte y darles seguimiento a los casos.

Cilindros de GNV

En cuanto a la conversión de vehículos a gas natural vehicular (GNV), Zamora informó que ya se ha publicado un decreto que autoriza la compra directa de cilindros, lo que permitirá a los transportistas transformar sus vehículos de gasolina a GNV de manera más rápida y económica.

Mantenimiento de Carreteras

El ministro anunció que el presidente Rodrigo Paz ha logrado asegurar un monto de más de 125 millones de dólares para un plan de emergencia vial, que será enviado a la Asamblea Legislativa en los próximos 21 días para su aprobación. Además, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) ya ha comenzado a intervenir en diversas zonas con problemas de infraestructura vial.

"Las carreteras necesitan tiempo y una planificación adecuada para superar los daños del pasado", señaló Zamora, haciendo énfasis en que la solución a los problemas viales no es inmediata, pero se está trabajando para mejorar la situación.

YPFB

Zamora también reafirmó que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) no será privatizada, tal como había sido solicitado por algunos sectores, y que la empresa será reestructurada para garantizar su eficiencia y servicio a la población.

Llamado al diálogo

Por último, el ministro destacó que el gobierno sigue comprometido con la libre transitabilidad y que, aunque los bloqueos dificultan el libre tránsito, las puertas del diálogo siguen abiertas.

“Nuestra oficina ha estado abierta desde el primer día, y seguimos invitando a los transportistas a que vengan con planes de trabajo, no solo con pliegos petitorios, para avanzar en las soluciones”, indicó Zamora.

Confirmación de paro de transporte

A pesar de los esfuerzos del gobierno, la Confederación Nacional de Choferes de Bolivia ha confirmado un paro de transporte de 24 horas a nivel nacional para este martes 5 de mayo.

Mira la programación en Red Uno Play