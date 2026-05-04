Concejo Municipal se instala para elegir a su nueva directiva

El Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra se prepara para una jornada histórica este lunes con la elección de su nueva directiva para el periodo 2026-2027. La sesión, que inició a las 17:30, marcará el inicio de un nuevo ciclo administrativo tras la conclusión del mandato de las autoridades salientes.

La agenda legislativa contempla primero la presentación del informe de gestión de Juan Carlos Medrano antes de proceder con la votación interna. Posteriormente, se conformará una directiva ad hoc encargada exclusivamente de supervisar el proceso de elección de los nuevos titulares del órgano deliberante.

Durante las horas de la mañana, tanto los concejales electos como el nuevo alcalde, Manuel Saavedra, cumplieron con el juramento de rigor ante el Tribunal Departamental de Justicia. Este paso legal es el requisito indispensable para que las autoridades puedan ejercer sus funciones plenas y participar en la sesión plenaria de la tarde.

Culminación de los actos protocolares

La directiva que resulte ganadora en esta votación asumirá de inmediato sus atribuciones legales para conducir el destino del legislativo municipal. Su primera tarea de alto perfil será la posesión solemne del alcalde ante el pueblo cruceño, evento programado para el cierre de esta jornada de transición política.

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