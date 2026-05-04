Aguirre recibe su despacho e inicia funciones en la Gobernación

La vicegobernadora de Santa Cruz, Paola Aguirre, recibió la tarde de este lunes su despacho en la Gobernación, dando inicio formal a sus funciones dentro de la nueva gestión departamental.

Con este acto, Aguirre comenzó a ejecutar la agenda de trabajo que desarrollará en coordinación con el gobernador Juan Pablo Velasco, en el marco del inicio de la administración 2026-2031.

Se prevé que en las próximas horas la autoridad avance en tareas de articulación institucional y en la definición de lineamientos vinculados a su rol dentro del Ejecutivo departamental.

“Hoy inicia una gestión que estará al servicio del pueblo cruceño. Vamos a desempeñar un rol de articulación con el Legislativo, coordinar con las subgobernaciones y ejercer la suplencia temporal ante posibles ausencias del gobernador”, señaló.

Aguirre adelantó que su gestión tendrá como eje la construcción de una agenda normativa que incluirá la elaboración de leyes departamentales y nacionales, además de acciones constitucionales orientadas a cuestionar el centralismo y la asignación de recursos.

Según indicó, estas medidas buscarán revertir las limitaciones económicas que enfrenta el departamento y fortalecer la institucionalidad autonómica.

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