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Sin orden aún: FFAA esperan instrucción para salir a las calles en Santa Cruz

El general de Brigada Rider Calzadilla, comandante de la Octava División del Ejército, informó que actualmente cuentan con cinco unidades militares disponibles en la guarnición, que podrían ser movilizados en caso de recibir la orden correspondiente.

Charles Muñoz Flores

04/05/2026 16:34

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

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Las Fuerzas Armadas (FFAA) se declararon listas para colaborar en tareas de seguridad ciudadana en el departamento de Santa Cruz; sin embargo, hasta la fecha no han recibido una instrucción oficial que autorice su despliegue en las calles.

El general de Brigada Rider Bismark Calzadilla Gutiérrez, comandante de la Octava División del Ejército con base en Santa Cruz, informó que actualmente cuentan con cinco unidades militares disponibles en la guarnición, lo que representa aproximadamente mil efectivos que podrían ser movilizados en caso de recibir la orden correspondiente.

“Siempre la Fuerza Armada va a estar al servicio de su pueblo; es un mandato de nuestros altos mandos y un mandato constitucional. Pero, al respecto, todavía no ha salido una instrucción particular”, señaló la autoridad militar.

Calzadilla recordó que en el pasado las FFAA ya participaron en labores vinculadas a la seguridad ciudadana mediante programas específicos, por lo que no se descarta que, de concretarse su intervención, se adopten mecanismos similares.

En cuanto al resguardo en zonas fronterizas, el comandante aseguró que la cobertura está garantizada mediante puestos militares estratégicos desplegados a nivel nacional. “En las fronteras estamos constantemente; la cobertura nacional está asegurada”, afirmó.

La eventual participación de las Fuerzas Armadas en tareas de patrullaje urbano dependerá de una decisión superior, en un contexto donde la seguridad ciudadana continúa siendo una de las principales preocupaciones en la región.

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