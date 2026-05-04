Britney Spears esquiva la prisión: Libertad condicional y terapia obligatoria tras declararse culpable

Britney Spears logró evitar una sentencia de cárcel tras alcanzar un acuerdo judicial este lunes en el Tribunal Superior del Condado de Ventura. La cantante de 44 años se declaró culpable de manejo imprudente (figura legal conocida como “wet reckless”), resolviendo así el caso iniciado el pasado 4 de marzo, cuando fue detenida por conducir bajo la influencia del alcohol y drogas.

Aunque la Fiscalía presentó cargos formalmente el 30 de abril, la disposición de Spears para colaborar y su reciente paso voluntario por rehabilitación fueron clave para reducir la gravedad de la pena. La artista no estuvo presente en la audiencia, siendo representada por su abogado, Michael A. Goldstein.

Las condiciones del acuerdo: Salud mental y sobriedad

El fallo del tribunal no solo impone restricciones viales, sino que pone un fuerte énfasis en la estabilidad emocional de la estrella. Spears fue sentenciada a 12 meses de libertad condicional informal bajo las siguientes condiciones:

Régimen médico: Deberá asistir a dos visitas mensuales con un psiquiatra y una sesión semanal con un psicólogo.

Educación vial: Completar un programa de 30 horas sobre el abuso del alcohol en un periodo de tres meses.

Tolerancia cero: Tiene prohibido conducir con cualquier sustancia intoxicante en su cuerpo. De ser detenida, deberá someterse a pruebas inmediatas y permitir el registro de su vehículo.

Sanción económica: El pago de una multa de 517 dólares.

"Ya sea una cantante famosa o una maestra de escuela, queremos lo mismo para cada infractor por primera vez: asegurarnos de que continúe con su régimen de salud mental", afirmó el fiscal de distrito, Erik Nasarenko.

Un arresto a alta velocidad

Los hechos se remontan a la madrugada del 4 de marzo, cuando una llamada al 911 alertó sobre un BMW negro que zigzagueaba a alta velocidad por la autopista 101. Tras ser detenida y sometida a pruebas de sobriedad, Spears pasó tres horas bajo custodia antes de ser liberada.

Su representante, Cade Hudson, calificó el incidente como "inexcusable", pero señaló que este proceso es un paso necesario para un cambio de vida que sus propios hijos, Sean Preston y Jayden James, habrían alentado.

Rehabilitación y "nuevo comienzo"

Antes de la audiencia, la cantante completó un programa de 21 días en un centro de tratamiento de sustancias, del cual recibió el alta el pasado 30 de abril. Fuentes cercanas aseguran que Spears se encuentra "feliz, saludable y centrada".

Tras formalizarse el acuerdo, la artista reapareció en sus redes sociales —donde cuenta con más de 153 millones de seguidores— compartiendo un video de baile desde su mansión en Thousand Oaks. Aunque el proceso legal ha concluido, el juez advirtió que cualquier reincidencia en los próximos 10 años será tratada con máxima severidad.

Con datos de El País e Infobae.

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