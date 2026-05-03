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Espectáculos

Shakira sorprende en Copacabana al presentar a Anitta en pleno show

La aparición de la artista brasileña fue uno de los momentos más ovacionados de la noche.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

03/05/2026 15:22

Foto: Captura de pantalla. RRSS.
Brasil

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Durante su esperado concierto en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, la cantante Shakira sorprendió al público al presentar como primera invitada a la estrella brasileña Anitta.

La aparición de la artista desató la euforia entre los asistentes, quienes respondieron con aplausos y entusiasmo a una presentación cargada de ritmo, baile y una conexión inmediata con el público.

El show forma parte de la gira internacional de Shakira, que continúa recorriendo distintas ciudades con una propuesta que combina sus grandes éxitos y colaboraciones especiales.

La participación de Anitta se convirtió en uno de los momentos más destacados de la noche, consolidando la fusión de talentos latinos en un espectáculo que dejó huella en el público de Río de Janeiro.

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