¿Subió el precio del pollo en La Paz? Esto cuesta ahora en los mercados

El precio del kilo de pollo registró un incremento en los mercados, alcanzando hasta los Bs 21, según reportaron comerciantes, quienes aseguran desconocer con precisión las causas de esta subida.

“El kilo de pollo estamos dando a 20, 21 bolivianos. Ha subido, antes estaba más barato”, indicó una vendedora.

De acuerdo con los comerciantes, el costo del producto habría aumentado desde los 18 bolivianos en días anteriores, lo que obligó a ajustar el precio de venta al consumidor.

“Estaba llegando a 18, ahora llega a 19 y tenemos que vender a 20 o 21”, explicaron.

Algunos vendedores atribuyen el incremento a posibles problemas en el abastecimiento, relacionados con la falta de combustible y las filas registradas en surtidores.

En contraste, otros productos de la canasta familiar mantienen precios relativamente estables. En el caso de la carne de res, los cortes especiales se comercializan entre Bs 80 y Bs 84, mientras que las opciones de segunda se encuentran entre Bs 74 y Bs 76, dependiendo del tipo.

En cuanto a las verduras, también se reporta estabilidad en los precios, con productos como la zanahoria a Bs 12 la cuarta, el nabo a Bs 3 y la vaina a Bs 5 la libra.

Durante el feriado y el fin de semana se registró una alta afluencia de compradores en los centros de abasto, donde la población aprovechó el inicio de mes para abastecerse de alimentos básicos.

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