Pese al alza de insumos, comerciantes de Cochabamba mantienen precios del silpancho y trancapecho

En medio de un panorama donde algunos productos de la canasta familiar muestran leves reducciones, otros continúan en ascenso y mantienen la presión sobre el bolsillo de los comerciantes y consumidores. En la zona de Las Islas, conocida por su oferta nocturna de comidas tradicionales, las caseras aseguran que los insumos para preparar platos como el silpancho y el trancapecho siguen registrando incrementos significativos.

La carne de res, la papa y, especialmente, el tomate figuran entre los productos con mayores alzas.

“Han subido la carne, han subido la papa, el tomate… Ahorita cuesta 35 bolivianos la cuartilla”, explicó una comerciante en contacto con Notivisión. Según relata, hace apenas unas semanas ese mismo volumen de tomate costaba entre 18 y 20 bolivianos.

Pese al incremento en los costos, las vendedoras optan por mantener los precios al público por temor a perder clientela.

“Nosotros, por mantener la clientela, no hemos hecho subir. Seguimos vendiendo el trancapecho a 15 y el silpancho a 23 bolivianos”, afirma.

En contraste con la percepción de que algunos productos, como la carne, podrían estar bajando de precio, la comerciante asegura que en su experiencia el aumento persiste. “No, ha subido, ha subido y no ha bajado. Pero nosotros seguimos con los mismos precios”, remarcó.

