TEMAS DE HOY:
mujer ambulancia mujer inconsciente

26ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

Pese al alza de insumos, comerciantes de Cochabamba mantienen precios del silpancho y trancapecho

La carne de res, la papa y, especialmente, el tomate figuran entre los productos con mayores alzas.

Charles M. Flores

16/11/2025 8:35

Pese al alza de insumos, mantienen precios del silpancho y trancapecho. FOTO: Tomada de internet.
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

En medio de un panorama donde algunos productos de la canasta familiar muestran leves reducciones, otros continúan en ascenso y mantienen la presión sobre el bolsillo de los comerciantes y consumidores. En la zona de Las Islas, conocida por su oferta nocturna de comidas tradicionales, las caseras aseguran que los insumos para preparar platos como el silpancho y el trancapecho siguen registrando incrementos significativos.

La carne de res, la papa y, especialmente, el tomate figuran entre los productos con mayores alzas.

Han subido la carne, han subido la papa, el tomate… Ahorita cuesta 35 bolivianos la cuartilla”, explicó una comerciante en contacto con Notivisión. Según relata, hace apenas unas semanas ese mismo volumen de tomate costaba entre 18 y 20 bolivianos.

Pese al incremento en los costos, las vendedoras optan por mantener los precios al público por temor a perder clientela.

 

Nosotros, por mantener la clientela, no hemos hecho subir. Seguimos vendiendo el trancapecho a 15 y el silpancho a 23 bolivianos”, afirma.

En contraste con la percepción de que algunos productos, como la carne, podrían estar bajando de precio, la comerciante asegura que en su experiencia el aumento persiste. “No, ha subido, ha subido y no ha bajado. Pero nosotros seguimos con los mismos precios”, remarcó.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

08:30

Uno decide

09:00

Uno decide

09:30

Baby shark big show

10:00

Paw patrol

10:30

The thundermans

11:00

Mundial sub-17

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

08:30

Uno decide

09:00

Uno decide

09:30

Baby shark big show

10:00

Paw patrol

10:30

The thundermans

11:00

Mundial sub-17

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD