Autoridades desarticulan operativo de desvío de diésel en El Alto: hay detenidos

La Policía logró frustrar un intento de desvío de diésel, en la ciudad de El Alto, cuando un individuo fue sorprendido transfiriendo combustible de una cisterna a bidones.

El operativo se realizó de manera oportuna en la avenida estructurante de la ciudad, evitando que el ilícito continuara y capturando a los involucrados en el acto.

El subcomandante departamental de la Policía de La Paz, Andrés Paz, explicó: “La rápida intervención permitió capturar a los responsables en flagrancia y prevenir un delito que podía afectar la distribución legal de combustible. Se trató de un trabajo coordinado entre distintas unidades policiales”.

Tras el procedimiento, la persona que estaba desviando el combustible fue enviada al penal de Chonchocoro, mientras que el conductor de la cisterna recibió detención domiciliaria.

La directora nacional de la ANH destacó la acción policial, que evitó un hecho de gran impacto para el país ante la crisis por la falta de combustible que se registra.

Las investigaciones apuntan a una posible organización dedicada al tráfico ilícito de combustible, y no se descarta que existan otros implicados vinculados al delito.

Las autoridades anunciaron que las pesquisas continuarán y que podrían ampliarse las imputaciones a delitos de legitimación de ganancias ilícitas.

Mira la programación en Red Uno Play