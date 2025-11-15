Caso Botrading: suspenden audiencia de revocatoria contra exgerente de YPFB

En el marco de las investigaciones del caso Botrading, este jueves debía realizarse la audiencia de revocatoria de detención domiciliaria de la exgerente de contrataciones de YPFB, Cinthia Pedraza. Sin embargo, la sesión fue suspendida y reprogramada para el 25 de noviembre, debido a la ausencia presencial de una de las partes.

El abogado Curmi Rocha explicó que la Procuraduría no se presentó físicamente en sala, pese a que sí ingresó de manera virtual, modalidad que —según indicó— no estaba contemplada para esta audiencia.

En este proceso, tanto la Procuraduría como el denunciante, Ludwig Sánchez, solicitan la detención preventiva de Pedraza, argumentando que la exfuncionaria habría incumplido la obligación de asistir al registro biométrico fiscal, situación que fue observada y denunciada.

Antecedentes del caso

Dentro de las actuaciones recientes, la Fiscalía emitió una alerta migratoria contra el expresidente de YPFB, Armin Dorgathen, con el fin de asegurar su permanencia en el país mientras avanza la investigación por presuntas irregularidades en la importación de combustible a través de la firma Botrading.

El Ministerio Público investiga a 10 exfuncionarios de la estatal petrolera por los presuntos delitos de uso indebido de influencias, enriquecimiento ilícito, incumplimiento de deberes y falsedad. La alerta migratoria fue remitida esta semana a la Dirección General de Migración como parte de las medidas para garantizar la continuidad del proceso.

La Fiscalía continúa tomando declaraciones y consolidando elementos para definir responsabilidades dentro del caso vinculado a YPFB.

