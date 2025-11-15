Violento asalto en un micro de Santa Cruz: joven terminó con heridas en el rostro y cuello

Ulises, un joven de 23 años, fue víctima de un brutal atraco en un micro, sufriendo cortes profundos en el rostro y cuello que requirieron más de 40 puntos de sutura. El incidente ocurrió en el tercer anillo, en la zona del Zoológico de la ciudad de Santa Cruz.

El joven, que salía de su trabajo y se dirigía a casa de su tía, fue abordado por cinco antisociales que se hicieron pasar por pasajeros e ingresaron al vehículo junto con él.

Según el relato de un familiar, la agresión se desató cuando la víctima se resistió a entregar su teléfono celular.

"Él se resistió a soltar el teléfono, entonces lo jalaron a él más, lo rodearon y le cortaron la cara con un cuchillo, porque los otros testigos que estaban en el micro dicen que vieron un cuchillo grande, como un cuchillo carnicero", contó un familiar del afectado.

Ulises fue sacado del micro y rodeado por los delincuentes, quienes lo hirieron gravemente con el arma blanca en el cuello y varias partes de la cara, dejándolo inconsciente en el lugar.

La víctima declaró ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y, con dificultad para hablar debido a sus lesiones, confirmó que le realizaron suturas: Su abogado informó que esperan la valoración en el Instituto Nacional de Investigaciones Forenses (IDIF).

"Solo pido justicia"

El abogado de Ulises anunció que se trabajará para dar con el paradero de los responsables: "Es tratar de encontrar a estos antisociales para poder hacer justicia porque no puede quedar esto impune... este tipo de personas que estén por las calles y amedrentando a la sociedad".

La víctima y su familia exigen a la policía que actúe con celeridad: "Solo pido justicia, a la policía que agarren a los maleantes," expresó Ulises.

Vecinos de la zona del Zoológico señalaron que los robos y atracos son frecuentes en el área, por lo que solicitan a la Policía Boliviana un mayor patrullaje y operativos de seguridad para garantizar la tranquilidad de los transeúntes.

