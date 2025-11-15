“No sabía dónde estaba”: mujer aparece dopada en plena calle de Santa Cruz

En el barrio 4 de Febrero, calle 16 de Julio, en la zona del octavo anillo de Santa Cruz, vecinos vivieron momentos de preocupación al hallar a una mujer tendida en medio de la vía, completamente inconsciente y, según los primeros testimonios, aparentemente dopada.

Las personas que circulaban por la zona se acercaron para auxiliarla. Tras varios intentos lograron despertarla, pero la mujer no recordaba su domicilio ni cómo había llegado hasta ese punto. Testigos relatan que se encontraba desorientada y con dificultades para responder coherentemente. Minutos más tarde, y aún recuperándose, abordó una motocicleta y abandonó el lugar.

Los vecinos aseguran que situaciones similares se vienen repitiendo con frecuencia. Señalan que en el sector operan numerosas licorerías y bares donde, según denuncian, se registra consumo excesivo de alcohol y presunta venta de sustancias. Piden mayor control policial y municipal para evitar que el barrio continúe convirtiéndose en escenario de episodios que ponen en riesgo a vecinos y transeúntes.

La preocupación crece entre los moradores, quienes temen que la falta de vigilancia permita que estos casos se vuelvan cada vez más frecuentes y peligrosos.

Mira la programación en Red Uno Play