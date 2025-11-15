TEMAS DE HOY:
ambulancia mujer inconsciente Ladrones atrapados

30ºC Santa Cruz de la Sierra

18ºC La Paz

28ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

“No sabía dónde estaba”: mujer aparece dopada en plena calle de Santa Cruz

Una mujer fue encontrada inconsciente en plena calle en el barrio 4 de Febrero, hecho que reavivó la preocupación vecinal por los constantes episodios ligados al consumo de alcohol y la falta de control en la zona.

Ligia Portillo

15/11/2025 13:29

Encuentran a una mujer inconsciente en plena calle de Santa Cruz. Foto: Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

En el barrio 4 de Febrero, calle 16 de Julio, en la zona del octavo anillo de Santa Cruz, vecinos vivieron momentos de preocupación al hallar a una mujer tendida en medio de la vía, completamente inconsciente y, según los primeros testimonios, aparentemente dopada.

Las personas que circulaban por la zona se acercaron para auxiliarla. Tras varios intentos lograron despertarla, pero la mujer no recordaba su domicilio ni cómo había llegado hasta ese punto. Testigos relatan que se encontraba desorientada y con dificultades para responder coherentemente. Minutos más tarde, y aún recuperándose, abordó una motocicleta y abandonó el lugar.

Los vecinos aseguran que situaciones similares se vienen repitiendo con frecuencia. Señalan que en el sector operan numerosas licorerías y bares donde, según denuncian, se registra consumo excesivo de alcohol y presunta venta de sustancias. Piden mayor control policial y municipal para evitar que el barrio continúe convirtiéndose en escenario de episodios que ponen en riesgo a vecinos y transeúntes.

La preocupación crece entre los moradores, quienes temen que la falta de vigilancia permita que estos casos se vuelvan cada vez más frecuentes y peligrosos.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:30

Amor de familia

17:00

El chavo

18:00

El chapulin colorado

19:00

El chapulin colorado

20:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:30

Amor de familia

17:00

El chavo

18:00

El chapulin colorado

19:00

El chapulin colorado

20:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD