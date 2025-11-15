Felcn secuestra casi media tonelada de droga en Santa Cruz: un policía murió en el operativo

Ocho operativos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en Santa Cruz dejaron casi media tonelada de droga secuestrada, 15 aprehendidos y vehículos incautados —entre ellos una ambulancia usada para transportar estupefacientes—, pero la jornada quedó marcada por la muerte de un teniente que perdió la vida cumpliendo su labor en plena interdicción al narcotráfico.

La Felcn de Santa Cruz dio un contundente golpe al narcotráfico en el departamento, tras una serie de ocho operativos realizados en las últimas horas. Según información oficial, se logró el secuestro de aproximadamente 487 kilos de sustancias controladas, entre pasta base de cocaína, marihuana y otros estupefacientes.

Como resultado de los operativos, 15 personas fueron aprehendidas y se incautaron varios vehículos utilizados para el transporte de drogas. De manera sorprendente, se detectó que incluso una ambulancia estaba siendo utilizada para trasladar un cargamento de drogas, lo que evidencia la sofisticación de las redes de narcotráfico en la región.

Sin embargo, la noticia más lamentable es el fallecimiento de un efectivo de la Felcn. El coronel a cargo del operativo informó que, mientras se realizaba un procedimiento de interdicción en una pista clandestina, un teniente de policía sufrió un accidente de tránsito que le costó la vida. En el lugar, se logró aprehender a una persona que custodiaba 60 paquetes de cocaína.

El cuerpo del oficial fallecido se encuentra en el hospital de Pailón, y ya se están realizando los trámites administrativos para su traslado. Autoridades policiales destacaron que el agente perdió la vida cumpliendo con su deber, en medio de un operativo que evidencia el riesgo constante que enfrentan quienes combaten al narcotráfico.

La Felcn reafirma su compromiso de continuar con los operativos contra el tráfico de drogas, pese al dolor por la pérdida de uno de sus miembros, y enfatizó la importancia de la labor diaria de interdicción para frenar el accionar de estas organizaciones criminales.

