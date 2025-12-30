Flossie, la gata más vieja del mundo, celebra sus 30 años y desafía todas las estadísticas

El mundo felino está de fiesta. Flossie, una gata doméstica de pelaje carey, alcanzó este 29 de diciembre de 2025 la histórica cifra de 30 años de vida. Con este hito, la pequeña británica extiende su propio título en el Libro Guinness de los Récords como la gata viva más longeva del planeta.

Una vida de resiliencia y muchos hogares

Nacida en 1995, los inicios de Flossie no fueron sencillos. Fue encontrada viviendo en una colonia de gatos cerca de un hospital en Merseyside, Inglaterra, donde un trabajador la rescató y le dio su primer hogar. A lo largo de tres décadas, Flossie ha pasado por varias familias debido al fallecimiento de sus anteriores dueños, demostrando una capacidad de adaptación asombrosa, según publican Clarín y New York Post.

Flossie junto a una placa que verifica su récord Guinness. Foto: Guinness World Records / YouTube

En 2022, tras quedar bajo el cuidado de la organización Cats Protection, los voluntarios quedaron impactados al revisar su historial veterinario y confirmar que tenía 27 años en ese momento. Fue allí donde conoció a su actual cuidadora, Vicki Green, una asistente ejecutiva con experiencia en gatos mayores.

Salud y longevidad: el secreto de Flossie

A sus 30 años —el equivalente a más de 130 años humanos—, Flossie enfrenta los achaques propios de la edad:

Discapacidad sensorial: Padece de sordera y tiene una visión muy limitada.

Vitalidad intacta: A pesar de esto, su dueña asegura que sigue siendo "juguetona y curiosa".

Buen apetito: Según Green, la gata "nunca rechaza la oportunidad de disfrutar de una buena comida" y mantiene una rutina constante de juegos suaves y mucho descanso.

"Sabía desde el principio que Flossie era una gata especial, pero no imaginé que compartiría mi casa con una poseedora de un récord mundial", comentó Vicki Green, quien se siente orgullosa de ofrecerle una vejez cómoda y llena de amor.

Aunque Flossie es la gata viva más vieja con vida, el récord histórico de longevidad felina lo sigue ostentando Creme Puff, una gata de Texas que vivió hasta los 38 años y 3 días.

Curiosamente, Flossie ya ha superado la edad del perro más longevo verificado por Guinness, un Australian Cattle Dog llamado Bluey, quien falleció a los 29 años y 5 meses. La historia de esta gata británica continúa inspirando a dueños de mascotas en todo el mundo sobre la importancia del cuidado y la adopción de animales senior.

