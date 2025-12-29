Lo que debía ser un acto de fe terminó en un hecho delictivo en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, en el estado mexicano de Nuevo León. Una mujer fue captada en video retirando flores del altar para posteriormente intentar comercializarlas en las calles aledañas.

La grabación, que se volvió viral rápidamente, muestra el momento en que la mujer sale del templo con varios ramos de rosas en la mano y es increpada por una ciudadana que le reclama el robo de las ofrendas. Ante la confrontación, la señalada prefirió retirarse del lugar sin dar declaraciones.

El incidente generó un intenso debate sobre la seguridad en los recintos religiosos. Por su parte, el padre Alexis, encargado de las misas matutinas, explicó que es complejo intervenir de manera inmediata para no romper el clima de oración de los devotos. Asimismo, señaló que muchas de las flores suelen ser donadas a otras comunidades para evitar el desperdicio, pero reprobó que se utilicen para el lucro personal, según publica Quinta Fuerza con información de El Heraldo.

Hasta el momento, las autoridades locales no han informado sobre el inicio de una investigación judicial formal o la detención de la responsable, mientras la comunidad continúa exigiendo mayor vigilancia en el área de las ofrendas.

