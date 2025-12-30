MrBeast repartió fajos de billetes en plena vía pública y causa furor en redes

El creador de contenido y empresario estadounidense James Stephen Donaldson, más conocido como MrBeast, volvió a captar la atención de sus seguidores al repartir fajos de billetes a los transeúntes en una calle estadounidense durante la hora pico, con el objetivo de aliviar la tensión del tráfico.

En el video difundido en TikTok, que ya supera los 3 millones de reproducciones y cerca de 400 mil reacciones, se observa cómo el influencer se acerca a los automovilistas sin ningún contexto y les pregunta directamente: “¿Quieres mil dólares?”.

Si bien algunos conductores reaccionaron con desconfianza, cerrando puertas o subiendo las ventanas, la mayoría aceptó el dinero e incluso algunos solicitaron más tocando el claxon.

En la descripción del video, MrBeast adelantó su próxima dinámica: “¿Debería pagarle a gente al azar en el metro la próxima vez?”. Entre los comentarios de los usuarios se repitieron frases como: “¿Por qué esta suerte nunca puede encontrarme?” o “¿A dónde necesito ir?”.

MrBeast es reconocido por realizar este tipo de acciones y retos, combinando entretenimiento con labores filantrópicas. A lo largo de su carrera, ha impulsado diversas iniciativas sociales, como donaciones a personas en situación de vulnerabilidad, lo que le ha valido admiración pero también críticas por “monetizar la caridad”.

El influencer inició su carrera en YouTube en 2012 y alcanzó fama internacional en 2017 gracias a videos de retos extremos, donaciones masivas y producciones de alto presupuesto. Su fortuna se ha consolidado reinvirtiendo ingresos en nuevos contenidos, premios y causas sociales, así como en sus negocios personales, “MrBeast Burger” y “Feastables”. Actualmente, cuenta con 457 millones de suscriptores en YouTube y financia su contenido mediante patrocinios y proyectos propios.

