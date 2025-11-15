Derrumbe vuelve a suspender salidas desde La Paz hacia Cochabamba y Santa Cruz

Las salidas de buses con destino a Cochabamba y Santa Cruz fueron suspendidas desde la Terminal de Buses de La Paz, luego de que un nuevo derrumbe se registrara en el sector de Sillarcito, a la altura de la progresiva 69+100, entre Bombeo y Llallavini, en la carretera Cochabamba–Oruro, una de las rutas más transitadas del país.

El deslizamiento dejó varios buses y camiones completamente detenidos, sin posibilidad de avance, y provocó que decenas de pasajeros queden varados tanto en la terminal paceña como en pleno trayecto, a la espera de que se habilite el paso.

Según informes preliminares, personal de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) ya se encuentra en el lugar realizando rastrillaje, mientras maquinaria pesada trabaja en la limpieza del material caído para restablecer la circulación lo antes posible.

Testigos y transportistas reportaron que la fila de vehículos en la zona afecta principalmente a flotas interdepartamentales y transporte pesado, que permanecen inmovilizados desde la madrugada.

Lo más preocupante es que la situación ya se había intentado resolver el pasado viernes, cuando la ABC desplazó maquinaria para estabilizar la plataforma dañada por las lluvias recientes, permitiendo que camiones detenidos pudieran retomar su trayecto. Sin embargo, la inestabilidad del terreno hizo que este sábado la ruta vuelva a cerrarse, agravando la emergencia.

Mientras tanto, en la Terminal de La Paz, pasajeros continúan aguardando información oficial y la habilitación de nuevas salidas.

Más detalles en próximos informes.

