¡Atención! Crean aplicación de mensajería que funciona sin Internet

El empresario y cofundador de Twitter (ahora conocido como X), Jack Dorsey, presentó una nueva aplicación de mensajería descentralizada y encriptada que utiliza la conectividad Bluetooth, llamada Bitchat, la cual ya está siendo probada por un grupo de 10.000 usuarios.

Bitchat funciona como una «red en malla» que no requiere servidores, cuentas ni conexión a Internet, ofreciendo comunicación efímera y cifrada.

Los mensajes se almacenan únicamente en los dispositivos y desaparecen por defecto, lo que evita la centralización de datos y hace que la plataforma sea resistente a apagones y censura, según explicó Dorsey.

El empresario calificó Bitchat como un experimento que le recuerda al antiguo chat IRC y señaló que la versión beta, disponible en TestFlight, está en revisión antes de su lanzamiento completo. La app permite tanto chats públicos como salas protegidas por contraseña.

Dorsey, conocido por su estilo de vida bohemio y su defensa del código abierto, es también fundador de Square (ahora Block) y de Bluesky, y ha promovido alternativas tecnológicas que buscan contrarrestar el dominio de las grandes empresas sobre plataformas digitales e inteligencia artificial.

Mira la programación en Red Uno Play