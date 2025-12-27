¿Cuándo serán los eclipses y lunas llenas más esperados de 2026? Te traemos el calendario astronómico

Los eclipses y las lunas llenas son algunos de los fenómenos astronómicos más esperados por millones de personas en todo el mundo, no solo por su impacto visual, sino también por el significado simbólico que muchos les atribuyen.

A pocos días de que finalice 2025, ya se confirmó cómo será el calendario astronómico de 2026 y cuáles serán los eventos que más llamarán la atención.

La primera luna llena del año

El calendario comenzará el sábado 3 de enero de 2026 con la Luna de Lobo, una de las más emblemáticas. Tradicionalmente, se la asocia con la introspección, la renovación y el momento ideal para proyectar metas y objetivos para el año que inicia.

Eclipses que marcarán el 2026

Uno de los eventos más destacados será el eclipse solar anular del 17 de febrero, cuando la Luna no cubrirá completamente al Sol y permitirá observar un llamativo “anillo de fuego”. En Argentina, el fenómeno podrá apreciarse de forma parcial, especialmente en el sur del país.

Dos semanas después, el 3 de marzo, se producirá un eclipse lunar penumbral, un fenómeno más sutil que ocurre cuando la Luna atraviesa la penumbra de la Tierra, generando un leve oscurecimiento en su superficie.

El eclipse lunar más impactante del año

Entre la noche del 27 y la madrugada del 28 de agosto tendrá lugar un eclipse lunar parcial, uno de los más llamativos del calendario. Durante este evento, una parte de la Luna ingresará en la sombra de la Tierra y se oscurecerá visiblemente. Será observable entre las 23:30 y la 01:12.

Esa misma jornada, el 28 de agosto, también brillará la Luna de Esturión, considerada una de las más intensas y luminosas del año, asociada simbólicamente con la abundancia, la prosperidad y los cambios importantes.

Superluna de noviembre

Otro de los momentos destacados llegará en noviembre con la Luna de Castor, que coincidirá con una superluna. Este fenómeno hará que el satélite natural se vea más grande y brillante de lo habitual, y suele vincularse con el cierre de ciclos y la llegada de recompensas tras el esfuerzo realizado durante el año.

Con eclipses, superlunas y eventos únicos, el 2026 promete ser un año imperdible para los amantes de la astronomía y para quienes disfrutan mirar el cielo en busca de momentos especiales.

