Elimina estas 6 apps ya: pueden vaciar tu cuenta bancaria en segundos

La ciberdelincuencia no descansa y suma nuevas estrategias para robar dinero. Esta vez, una alerta encendió las alarmas: seis aplicaciones que aparentan ser VPN pueden vaciar tu cuenta bancaria en segundos sin que lo notes.

El engaño es tan simple como peligroso. Estas apps se presentan como herramientas para proteger tu privacidad, pero en realidad abren la puerta de tu celular a los hackers, que acceden a información sensible como contraseñas, datos personales y aplicaciones bancarias.

Las 6 aplicaciones que debes eliminar de inmediato

La empresa de ciberseguridad Kaspersky lanzó una advertencia urgente. Si tienes alguna de estas apps instalada, recomiendan desinstalarla de inmediato:

MaskVPN

DewVPN

PaladinVPN

ProxyGate

ShieldVPN

ShineVPN

Según los expertos, al descargarlas, el celular puede convertirse en un servidor proxy, utilizado por ciberdelincuentes para realizar ataques y robar información bancaria, claves y datos privados.

¿Por qué las VPN falsas son tan peligrosas?

Las VPN reales sirven para cifrar datos y ocultar la dirección IP, brindando mayor privacidad en internet. Sin embargo, los hackers aprovechan la confianza de los usuarios y disfrazan malware como si fueran VPN legítimas.

Una vez instalada la app falsa, los delincuentes pueden interceptar todo lo que haces en el celular, espiar tus movimientos y hasta suplantar tu identidad para acceder a tus cuentas y vaciarlas.

Así funciona una VPN… y así te engañan

Cifrado de datos: protege la información que envías y recibes.

Túnel seguro: los datos viajan por un canal virtual hacia un servidor.

Cambio de IP: oculta tu ubicación real.

Servidor intermediario: conecta tu dispositivo con internet.

El problema es que, si la VPN es falsa, ese “túnel seguro” se convierte en una trampa perfecta para el robo de datos.

¿Por qué caemos tan fácil en las estafas digitales?

Especialistas señalan varias razones frecuentes:

Enlaces maliciosos enviados por WhatsApp, mails o redes sociales.

Contraseñas débiles o repetidas.

Descarga de archivos de origen dudoso.

Exceso de información personal en redes sociales.

Uso de wifi público sin protección.

Suplantación de identidad en apps de mensajería.

Conexión de dispositivos USB desconocidos.

Ingeniería social mediante llamadas o mensajes falsos.

Falta de seguridad en el celular ante robos o pérdidas.

Cómo proteger tu dinero y tu información

Elimina inmediatamente apps sospechosas.

No hagas clic en enlaces de origen dudoso.

Usa contraseñas seguras y diferentes para cada cuenta.

Evita redes wifi públicas sin protección.

Mantén actualizado el sistema operativo y tus aplicaciones.

Un solo descuido puede costarte todo el dinero que tienes en el banco. En internet, la desconfianza también es una forma de protección.

