Este miércoles 4 de febrero de 2026, miles de usuarios alrededor del mundo reportaron fallas en el servicio de ChatGPT, la popular inteligencia artificial desarrollada por OpenAI que se utiliza para todo, desde tareas escolares hasta generación de contenido y apoyo profesional.

Según los datos de sitios especializados como Downdetector, las interrupciones y errores comenzaron a acumularse desde la mañana del miércoles, con reportes de problemas para iniciar conversaciones, tiempos de carga muy altos y mensajes de error en la aplicación móvil y la versión web.

La plataforma de seguimiento de fallas mostró un aumento en reportes que indicaban que elementos como la generación de texto, imágenes y funciones avanzadas de ChatGPT estaban afectados, sugiriendo que no se trató de un fallo aislado en una sola región o función, sino de una interrupción más amplia en varios servicios principales de OpenAI.

Usuarios en redes sociales no tardaron en expresar su frustración. “ChatGPT se cayó, ahora como voy a trabajar”, “Chat GPT se cayó, por favor regresa amigo” y “Se cayó la IA o la versión gratis que uso ya no funciona” estuvieron entre los mensajes más repetidos, reflejando cómo muchas personas dependen del servicio para tareas diarias.

Aunque parte del tráfico fue restablecido horas después, varios reportes sugerían que algunas funciones seguían mostrando latencia o errores intermitentes. Durante la jornada anterior también se había registrado otra interrupción significativa, lo que ha hecho que esta segunda falla en menos de 24 horas llame aún más la atención de usuarios y analistas.

OpenAI publicó actualizaciones en su página de estado del servicio, reconociendo “tasas de error elevadas” y confirmando que estaban monitoreando y aplicando mitigaciones para restaurar completamente la plataforma, aunque sin entrar en detalles sobre las causas profundas del problema.

Expertos señalan que plataformas tecnológicas masivas como ChatGPT pueden experimentar interrupciones por saturación de servidores o mantenimiento no planificado, especialmente cuando hay picos de uso o actualizaciones de software. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se había publicado un comunicado técnico oficial que explique con precisión el origen de la falla de hoy.

