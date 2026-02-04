Presidente Paz ve en el 50-50 un paso previo hacia el federalismo

Durante su intervención en la Primera Cumbre “Haremos realidad los sueños de Tarija”, realizada este miércoles, el presidente Rodrigo Paz afirmó que la implementación del modelo 50-50 será ordenada y permitirá consolidar un país donde las autonomías departamentales y municipales se ejerzan de manera plena.

Paz explicó que el planteamiento del 50-50 busca que alcaldes y gobernadores cuenten con mayores recursos y competencias, sin depender del Gobierno central para ejecutar proyectos en sus regiones.

“El 50-50 apunta a que los alcaldes y gobernadores puedan ejercer plenamente su autonomía sin tener que peregrinar al Estado centralista a pedir limosna”, sostuvo.

El mandatario señaló que, si este modelo se implementa con responsabilidad y madurez institucional, podría convertirse en un paso previo hacia un sistema federal en el país.

“Un 50-50 que espero, si es sólido con la madurez de las nuevas autoridades, en unos años nos encamine al federalismo. Tarde o temprano Bolivia tiene que llegar al federalismo”, afirmó.

En otro momento de su discurso, Paz remarcó que Bolivia funciona bajo una lógica capitalista, al considerar que la población vive y trabaja en base al capital.

“Bolivia es capitalista. Desde la señora humilde en la calle con su quiosco que vende algo de comer hasta el empresario más grande sabe que hay que trabajar; por eso le llamamos capitalismo para todos”, señaló.

