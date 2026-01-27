TEMAS DE HOY:
Nacionales

Paz anticipa que en los próximos días se revelarán nuevos casos de corrupción

El mandatario afirmó que las investigaciones buscan desmontar redes corruptas formadas durante los últimos 20 años.

Miguel Ángel Roca Villamontes

27/01/2026 11:52

Foto: EFE

El presidente Rodrigo Paz adelantó que en los próximos días se revelarán nuevos casos de corrupción y advirtió que surgirán más escándalos, como parte del proceso de investigación que impulsa su gobierno para desmontar redes de corrupción que, según afirmó, se habrían consolidado en distintos niveles del Estado durante los últimos 20 años.

La declaración se dio en el contexto del denominado “Caso Narcomaletas”, sobre el cual el mandatario señaló que la investigación se venía manejando desde hacía tiempo; sin embargo, sostuvo que ahora se han dado los pasos necesarios para comprender la primera estructura de funcionamiento.

 

“Van a haber otros casos más vinculados a distintos temas. Que no se asuste la gente, van a salir muchos escándalos, estamos haciendo las investigaciones paso a paso. Nos interesa desmontar la corrupción a todos los niveles; van a saltar muchos escándalos que tocarán numerosos nombres e instancias”, adelantó Paz, en contacto con Panamericana.

El mandatario agregó que estas indagaciones la realizan paso a paso para evitar que todas las personas involucradas escapen del país cuando se presente la denuncia en el primer paso detectado.

“En 70 días, autoridades diversas, exministros, un expresidente estén ante la justicia, tengan que aclarar situaciones y claro, hay otros que han logrado escapar del país, pero los vamos a traer y hablarle al país sobre las fechorías que han hecho, devolver la plata”, acotó.

 

Además, Paz señaló que en este proceso de “acomodar la casa” se han descubierto ítems fantasmas, que representan cerca del 30% del presupuesto del Gobierno central. Explicó que ministerios e instituciones figuraban con 15 a 20 funcionarios, pero solo se encontraron 5 en las oficinas.

No solo es aquella noticia en el caso de las maletas famosas, sino que va a empezar a saltar muchas cosas más. De ir descubriendo cómo funciona el Estado a paso a paso, cómo la corrupción es parte de ello y qué alcances tiene”, concluyó.

 

