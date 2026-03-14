Noche intensa en Duelo de Voces: triple tensión en el escenario y Keyli Menacho queda sin silla

La competencia continuó elevando la tensión en La Gran Batalla – Duelo de Voces con la presentación de Daniela Ferrufino, la tercera participante de la noche en subir al escenario.

La joven cochabambina decidió dejar la medicina para perseguir su sueño en la música, y llegó dispuesta a demostrar su talento frente al jurado y al público.

Para su presentación eligió interpretar “Qué agonía” de Yuridia y Ángela Aguilar, logrando una actuación intensa que conquistó tanto a los jueces como a los asistentes en el estudio.

Tras la presentación, el jurado se reunió para deliberar.

“Los jueces decidimos que hay Duelo de Voces. Voy a llamar al escenario a Anyela Renfigo”, anunció el jurado Diego Ríos.

Anyela Renfigo, una joven de 21 años proveniente de Santa Cruz de la Sierra y residente en Yacuiba, había ganado previamente su silla tras interpretar “Amárrame” de la artista chilena Mon Laferte.

Para el enfrentamiento, los jueces eligieron la canción “Pero me acuerdo de ti” de Christina Aguilera, con la que ambas participantes volvieron a demostrar su potencia vocal.

Sin embargo, la tensión aumentó aún más cuando, tras las interpretaciones, el jurado tomó una decisión inesperada: convocar a una tercera participante al escenario.

La llamada fue Keyli Menacho, una joven de 18 años proveniente de Puerto Pailas, en Santa Cruz, quien había conquistado su silla al interpretar el clásico “Amor eterno” de Rocío Dúrcal.

Luego de escuchar su nueva interpretación, los jueces deliberaron nuevamente y tomaron una decisión definitiva.

El encargado de anunciar el veredicto fue Marco Veizaga.

“Esta noche, quien se va sin una silla es Keyli Menacho”, expresó.

De esta manera, Keyli tuvo que despedirse del escenario de La Gran Batalla – Duelo de Voces, en uno de los momentos más tensos y sorpresivos de la competencia.

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