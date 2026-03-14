Primer duelo de la noche: Luis Urgel le arrebata la silla a Andy Cuadro

La competencia continuó en La Gran Batalla – Duelo de Voces con la presentación del segundo participante de la noche, Luis Urgel, quien subió al escenario dispuesto a demostrar su talento.

El joven interpretó la canción “Ámame” de Juan Solo, logrando una presentación emotiva que impresionó a los jueces y encendió al público, que comenzó a pedir a gritos un duelo.

Tras la deliberación, el jurado tomó una decisión.

“Los jueces hemos decidido Duelo de Voces, y para este duelo llamamos al escenario a Andy Cuadros”, anunció el jurado Tito Larenti.

Andy Cuadros había obtenido su silla el pasado jueves tras interpretar “Y hubo alguien” de Marc Anthony, por lo que ahora debía defender su lugar en la competencia.

Para este enfrentamiento, los jueces eligieron la canción “Me gusta todo de ti” de Noche de Brujas, con la que ambos participantes dieron lo mejor de sí sobre el escenario.

Después de las interpretaciones, el jurado volvió a reunirse para tomar la decisión final. El encargado de anunciar el veredicto del primer duelo de la noche fue Marco Veizaga.

“Esta noche, quien se queda con la silla es Luis Urgel”, anunció.

Con esta decisión, Luis Urgel logró quedarse con la silla, mientras que Andy Cuadros tuvo que despedirse del escenario de La Gran Batalla – Duelo de Voces, en una noche que ya comienza a marcar momentos intensos en la competencia.

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