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La gran batalla

¡La competencia se enciende! Hoy llega otro duelo decisivo en La Gran Batalla – Duelo de Voces

El escenario se prepara para una nueva jornada llena de emoción, música y competencia. Nueve participantes buscarán conquistar una de las codiciadas sillas en el exitoso programa de canto.

Silvia Sanchez

13/03/2026 20:42

Hoy llega otro duelo decisivo en La Gran Batalla – Duelo de Voces. Foto Red Uno.
Santa Cruz, Bolivia

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La emoción continúa en La Gran Batalla – Duelo de Voces, el programa que cada noche pone a prueba el talento y la pasión por la música. Aunque las 16 sillas ya están ocupadas, la competencia está lejos de terminar.

Esta noche nueve nuevos participantes subirán al escenario con un solo objetivo: desafiar a quienes ya tienen una silla y quedarse con su lugar para seguir avanzando en el programa.

Cada presentación será un verdadero duelo de voces, donde el talento, la interpretación y la conexión con el público serán clave para convencer y permanecer en la competencia.

La expectativa crece entre los seguidores del programa, quienes esperan una jornada llena de sorpresas, emociones intensas y grandes interpretaciones.

La invitación está hecha para que la audiencia no se pierda este emocionante episodio de La Gran Batalla – Duelo de Voces, hoy desde las 20:45 por Red Uno, donde el escenario volverá a vibrar con nuevas voces dispuestas a luchar por su oportunidad.

Mira la programación en Red Uno Play

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