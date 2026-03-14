¡La competencia se enciende! Hoy llega otro duelo decisivo en La Gran Batalla – Duelo de Voces

El escenario se prepara para una nueva jornada llena de emoción, música y competencia. Nueve participantes buscarán conquistar una de las codiciadas sillas en el exitoso programa de canto.
13/03/2026 20:42
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La emoción continúa en La Gran Batalla – Duelo de Voces, el programa que cada noche pone a prueba el talento y la pasión por la música. Aunque las 16 sillas ya están ocupadas, la competencia está lejos de terminar.
Esta noche nueve nuevos participantes subirán al escenario con un solo objetivo: desafiar a quienes ya tienen una silla y quedarse con su lugar para seguir avanzando en el programa.
Cada presentación será un verdadero duelo de voces, donde el talento, la interpretación y la conexión con el público serán clave para convencer y permanecer en la competencia.
La expectativa crece entre los seguidores del programa, quienes esperan una jornada llena de sorpresas, emociones intensas y grandes interpretaciones.
La invitación está hecha para que la audiencia no se pierda este emocionante episodio de La Gran Batalla – Duelo de Voces, hoy desde las 20:45 por Red Uno, donde el escenario volverá a vibrar con nuevas voces dispuestas a luchar por su oportunidad.
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