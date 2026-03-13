Familia de pareja fallecida en accidente apunta a chofer y pide ayuda para cubrir gastos funerarios

Una roca cayó sobre un bus la noche del miércoles dejando como saldo dos personas fallecidas, una pareja que viajaba desde Santa Cruz hacia Sucre.

Tras el accidente, sus familiares piden justicia y ayuda económica para cubrir los gastos funerarios, ya que los cuerpos resultaron gravemente dañados y requieren tratamiento antes de darles sepultura.

Los familiares de las víctimas señalaron que, según testigos, el accidente habría ocurrido cuando una flota intentó adelantarse a un vehículo invadiendo carril, lo que habría provocado el hecho fatal. Ante esta situación, exigen que la empresa de transporte se haga responsable de lo ocurrido.

“Hay testigos que dicen que la flota quiso adelantarse a un Nissan Cóndor y por eso se produjo la tragedia. Nosotros pedimos justicia y que la empresa se haga cargo de los gastos”, manifestó Patricio Mamani, familiar de las víctimas.

Por su parte, Jacinto Quispe explicó que la familia atraviesa una situación económica difícil y que los costos para la reparación de los cuerpos, el nicho y el cajón son elevados debido a la gravedad del accidente.

“Prácticamente los cuerpos están desmembrados. Hemos tenido que hacer reparaciones y ese gasto no es poco. Pedimos ayuda a la población porque somos una familia de escasos recursos”, señaló.

La pareja dejó en la orfandad a tres menores de edad. Según relataron los familiares, los niños se encontraban en su vivienda en Santa Cruz al momento del accidente, bajo el cuidado de una tía, mientras sus padres realizaban el viaje para visitar a un familiar.

Ante esta situación, la familia solicita la solidaridad de la población para poder dar una cristiana sepultura a las víctimas y apoyar a los menores que quedaron sin sus padres.

Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse al número 74455765, habilitado por los familiares para recibir cualquier tipo de ayuda. Mientras tanto, también piden a las autoridades investigar el hecho y determinar la responsabilidad del conductor y de la empresa de transporte involucrada.

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