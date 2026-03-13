TEMAS DE HOY:
Comunidad

Habilitan centros de acopio para ayudar a familias damnificadas en Abapó

Los centros de acopio reciben agua, alimentos no perecederos, medicamentos y frazadas para asistir a las familias que lo perdieron todo tras las inundaciones.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

12/03/2026 21:46

Foto: Abapó informa
Santa Cruz, Bolivia

La emergencia por las intensas lluvias que provocaron inundaciones en la localidad de Abapó, municipio de Cabezas, ha dejado a numerosas familias damnificadas.

Ante esta situación, voluntarios y ciudadanos en Santa Cruz han iniciado una campaña solidaria para recolectar ayuda destinada a las personas que lo han perdido todo.

Para canalizar el apoyo, se habilitaron dos centros de acopio en la capital cruceña donde la población puede llevar donaciones.

Uno de los puntos está ubicado en el cuarto anillo, radial 10, en el surtidor San Luis; mientras que el segundo se encuentra en la doble vía a La Guardia, sexto anillo, en el condominio San Francisco 2.

Entre los insumos más urgentes que se requieren están agua, alimentos no perecederos y medicamentos. También se solicita la donación de frazadas y otros artículos de primera necesidad para las familias que perdieron sus pertenencias a causa de las inundaciones.

Los organizadores de la campaña señalaron que toda ayuda es bienvenida y destacaron la importancia de la solidaridad de la población para asistir a los afectados mientras se intenta restablecer las condiciones básicas en la zona.

 

