¿Cuánto cuestan las verduras? Estos son los precios en el mercado de Villa Dolores

Desde tempranas horas de este viernes se registra intenso movimiento en el mercado de Villa Dolores, en la ciudad de El Alto, donde camiones provenientes de diferentes departamentos y provincias llegan con cargamentos de verduras para su comercialización al por mayor.

Entre los productos que arribaron esta jornada destacan la cebolla y la zanahoria, que son adquiridas principalmente por comerciantes que posteriormente revenden en mercados barriales, además de personas que preparan alimentos para la venta en almuerzos, pensiones y restaurantes.

Según los vendedores, el precio de la cebolla se mantiene estable. La carga de cebolla pequeña se comercializa alrededor de Bs 250.

En el caso de la zanahoria, el producto presenta un costo más económico. Actualmente la arroba se vende en aproximadamente Bs 30, aunque los comerciantes señalan que su precio suele variar según la oferta.

“La cebollita se está manteniendo. La zanahoria es un poco más barata, su precio sube y baja, pero ahora está a 30 la arroba”, explicó uno de los vendedores del mercado.

Los comerciantes invitaron a la población y a los pequeños revendedores a acudir al mercado de Villa Dolores para adquirir productos al por mayor, destacando que durante esta jornada los precios se mantienen accesibles pese a las variaciones habituales de estos alimentos.

