En Paraguay aguardan que Bolivia remita informe sobre captura de Marset

El ministro del Servicio Nacional Antidroga de Paraguay (Senad) Jalil Rachid, informó que aguardan que las autoridades de Bolivia puedan remitir a Paraguay toda la información sobre la captura del narcotraficante uruguayo Sebastían Marset.

Era permanente el contacto con Bolivia y que para este operativo fue un operativo exclusivo de las autoridades bolivianas y que el presidente del a República del Paraguay ya está enterado de la captura del narco uruguayo.

“Hay que entender la situación procesad jurídica, Marset es una persona prófuga de varios países, tiene causas en Bolivia, Uruguay, Paraguay tiene una causa abierta que está en estado de rebeldía, además hay que mencionar el interés de EEUU en su captura”, afirmó Rachid.

Sobre el operativo, la autoridad paraguaya afirmó que junto a Marset cayeron otras personas que formaban parte de su estructura delictuosa.

Noticia en desarrollo...

Mira la programación en Red Uno Play