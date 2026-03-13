¿Cae Sebastián Marset? Operativo En Las Palmas deja aprehendidos

Un fuerte operativo policial se desarrolla este viernes en el barrio Las Palmas, en la zona del antiguo mercado Abasto de la ciudad de Santa Cruz. El despliegue de varias unidades de la Policía derivó en la aprehensión de cuatro personas: una mujer y tres varones, uno de los cuales sería presuntamente el narcotraficante Sebastián Marset.

El operativo se ejecutó en un domicilio ubicado en el tercer anillo, donde los efectivos ingresaron para realizar los allanamientos. Según los primeros reportes, las personas fueron encontradas al interior de la vivienda.

De acuerdo con información preliminar, se habrían realizado al menos cuatro allanamientos en la zona. Tres de los aprehendidos fueron conducidos a dependencias policiales mientras continúan las actuaciones investigativas.

En el lugar se encuentra el fiscal antinarcóticos, Julio César Porres, quien participa en las diligencias. Se espera que en las próximas horas el Ministerio Público y la Policía brinden un informe oficial con los resultados del operativo y confirmen la identidad de los aprehendidos.

