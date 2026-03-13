Desde Paraguay aseguran que Sebastián Marset fue capturado en Santa Cruz

Un medio de comunicación de Paraguay confirmó este viernes la captura del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset durante un operativo realizado en la zona del barrio Las Palmas, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

El titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay, Jalil Rachid, informó que recibieron datos preliminares de sus pares bolivianos antes de las 7:00 de la mañana sobre el resultado del operativo desplegado en la capital cruceña.

“Hay un operativo que se desplegó en la madrugada. Desde las 2:00 están trabajando los colegas de Bolivia para acorralarle a él y su estructura. Realmente tenía muchos vehículos blindados, con mucha custodia. La información que yo recibí es que es positivo; ya se le tiene asegurado a él”, afirmó Rachid en entrevista con ABC Cardinal.

Asimismo, el director de comunicaciones del Ministerio de Seguridad de Bolivia confirmó al diario paraguayo ABC Color que Marset fue capturado durante este operativo realizado en la zona del barrio Las Palmas.

Desde hace varias semanas, autoridades bolivianas buscaban intensamente al presunto líder narco uruguayo, quien es investigado por su presunta participación en redes internacionales de narcotráfico y llevaba años escondido en distintos países.

