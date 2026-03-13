Así informa la prensa internacional sobre la captura de Sebastián Marset

La noticia sobre la presunta aprehensión de Sebastián Marset, considerado uno de los narcotraficantes más buscados de Sudamérica, generó un fuerte impacto en medios internacionales tras un megaoperativo policial realizado en Santa Cruz de la Sierra.

Desde las primeras horas de este viernes 13 de marzo, policías y fiscales ejecutaron un amplio despliegue en un barrio de la ciudad cruceña, lo que despertó atención inmediata en la prensa regional y mundial.

Repercusión en medios internacionales

El medio argentino La Mañana tituló: “Cae en Bolivia Sebastián Marset, el narco uruguayo más buscado de Sudamérica”, señalando que el uruguayo —reclamado por Estados Unidos y Paraguay— habría sido detenido en un operativo en Santa Cruz. Además, la publicación recuerda que las autoridades lo vinculan como presunto autor intelectual del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.

Por su parte, el portal Infobae informó: “El narco Sebastián Marset fue detenido en un operativo policial en Santa Cruz de la Sierra”, indicando que el procedimiento se habría realizado en el barrio Las Palmas durante la madrugada.

En tanto, el diario La Nación publicó el titular “Capturan a Sebastián Marset en Bolivia”, aunque aclaró que la información aún se encontraba en proceso de confirmación mientras se desarrollaba el operativo de la Policía Boliviana.

De igual manera, Clarín tituló: “Cayó en Bolivia el narco uruguayo Sebastián Marset, que llevaba varios años prófugo”, señalando que el presunto líder criminal fue localizado en Santa Cruz de la Sierra.

Operativo en desarrollo

El megaoperativo en el departamento de Santa Cruz se inició durante la madrugada de este viernes, con un importante despliegue de efectivos policiales y fiscales en la zona.

Hasta el momento, las autoridades continúan en el lugar y se espera la confirmación oficial sobre la presunta aprehensión de Sebastián Marset, cuya captura ha sido una de las más buscadas en la región en los últimos años.

