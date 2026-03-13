Otro de los participantes que llegó al escenario de La Gran Batalla – Duelo de Voces fue Esteban Garnica, quien interpretó la canción “Mirénla” de la banda argentina Ciro y Los Persas.

Su presentación logró conquistar al jurado, asegurando su lugar en la competencia. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la dinámica que siguió después de su actuación.

Un duelo diferente

Los jueces decidieron convocar a un duelo poco habitual, enfrentando a dos participantes que ya se habían presentado anteriormente.

“Los jueces hemos decidido Duelo de Voces, hemos decidido un duelo diferente. Convocamos a Amira Becerra y Noelia Barrientos”, anunciaron desde el jurado.

Amira Becerra había interpretado previamente “Dispara”, de la artista argentina Nicki Nicole, logrando captar la atención del jurado.

Por su parte, Noelia Barrientos llegó al escenario con una propuesta de arte urbano al cantar “Yo, yo y yo”, de la cantante argentina Cazzu.

La canción del duelo

Para el enfrentamiento, los jueces pidieron que ambas participantes interpretaran el estribillo de “Dónde están los ladrones”, tema de la artista colombiana Shakira.

Tras escuchar las presentaciones, el jurado volvió a deliberar antes de anunciar el resultado.



El veredicto final

Finalmente, el juez Diego Ríos dio a conocer la decisión.

“Esta noche quien se queda con la silla es Noelia Barrientos”, afirmó.

De esta manera, Noelia continúa en la competencia, mientras que Amira Becerra se despidió del escenario con emoción, agradeciendo al programa por la oportunidad y por haber logrado clasificar entre los 40 mejores participantes de La Gran Batalla – Duelo de Voces.

