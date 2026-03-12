Zoonosis invita a jornadas de adiestramiento para aprender a cuidar a las mascotas en Cochabamba

El Departamento de Zoonosis de la Alcaldía de Cochabamba invitó a la población a participar del “Adiestratón Canino”, una actividad pensada para fortalecer la tenencia responsable de mascotas y mejorar la convivencia entre las familias y sus perros.

La jornada se realizará del 13 al 15 de marzo en el Centro Municipal de Rehabilitación y Adiestramiento Canino, ubicado en la zona de La Chimba.

El evento comenzará el viernes 13 con un curso teórico, que podrá seguirse de manera presencial o virtual, mientras que el sábado 14 y domingo 15 se desarrollarán las actividades prácticas entre las 09:30 y 15:00.

El jefe de Zoonosis, Diego Prudencio, explicó que este tipo de espacios busca enseñar a los dueños cómo comprender mejor el comportamiento de sus mascotas y brindarles bienestar.

“Los perros, al igual que las personas, pueden sentir ansiedad, estrés o incluso tristeza. Las actividades recreativas y el adiestramiento ayudan mucho a mejorar su comportamiento y su calidad de vida”, señaló.

Durante el evento habrá sesiones de adiestramiento canino con personal especializado, además de vacunación antirrábica gratuita, adopción de mascotas, premios y stands de empresas del rubro.

Asimismo, las personas que aún no cuenten con el Registro Único de Mascotas podrán tramitarlo durante las inscripciones con un costo de 22 bolivianos. Quienes ya lo tengan podrán registrarse previamente mediante un enlace habilitado por la organización.

Prudencio destacó que el encuentro también busca promover la socialización de los perros, algo fundamental para evitar problemas de conducta.

“Ellos no pueden decirnos cuándo necesitan interactuar o liberar energía. Estos espacios ayudan a que estén más tranquilos y felices”, explicó.

Desde Zoonosis invitaron a las familias a participar junto a sus mascotas en esta actividad, pensada no solo para aprender, sino también para compartir un momento especial con los compañeros de cuatro patas.

